21 травня телеканал Euronews припиняє мовлення в Україні

Раніше українська редакція вже протестувала проти планів керівництва припинити мовлення українською через брак фінансування

Українська редакція Euronews припинить мовлення 21 травня.

Про це повідомляється на сторінці телеканалу у Facebook.

"Після майже 6 років нашої роботи, у неділю, 21 травня, euronews припинить мовлення українською", – йдеться в повідомленні.

У грудні 2016 року журналісти Euronews провели попереджувальний одноденний страйк української, іранської, арабської та представників декількох інших мовних редакцій. Тоді ініціатором страйку стала українська редакція, яка протестувала таким чином проти планів керівництва припинити з наступного квітня мовлення українською через брак фінансування.

Нагадаємо, в січні 2017 року група "1+1 медіа", що належить Ігорю Коломойському, закрила англомовний телеканал Ukraine Today.

У Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення повідомили про проведення перевірки телеканалу Інтер через можливе порушення законодавства про квоти передач європейського та українського виробництва.