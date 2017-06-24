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26 червня в частині Києва з'явиться гаряча вода, – КМДА

У столиці розпочали відновлення газопостачання на ТЕЦ №6
Мешканці житлових масивів Троєщина, Райдужний, Лісовий, частини Оболоні та Подолу отримають гарячу воду з 26 червня.
26 червня в частині Києва з Фото: EPA / UPG

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Укртрансгаз" та ПАТ "Київенерго" досягнули домовленості у питанні погашення заборгованості за транспортування природного газу.

"Київенерго" за рахунок отриманих кредитних коштів від ДП "Енергоринок" розпочало оплату боргу: підприємство здійснило першу оплату в розмірі 20 мільйонів гривень. Залишок боргу, 41 мільйон гривень, ПАТ "Київенерго" взяло на себе зобов’язання погасити відповідно до графіку", – сказав Пантелеєв.

Він додав, що КМДА гарантує забезпечити контроль за виконанням "Київенерго" взятих зобов’язань.

У столиці розпочали відновлення газопостачання на ТЕЦ №6. Очікується, що розгортання технологічних процесів займе 2-3 доби, а постачання гарячої води відбудеться з понеділка, 26 червня.

Нагадаємо, 30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва. Компанія "Київенерго" заявила, що зазнає від такого відключення мільйонних збитків, а кияни можуть лишитися без гарячої води до жовтня.

Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води у кілька районів міста.

24 червня "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6.

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24 06 2017 18:30
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