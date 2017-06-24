26 червня в частині Києва з'явиться гаряча вода, – КМДА
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
"Укртрансгаз" та ПАТ "Київенерго" досягнули домовленості у питанні погашення заборгованості за транспортування природного газу.
"Київенерго" за рахунок отриманих кредитних коштів від ДП "Енергоринок" розпочало оплату боргу: підприємство здійснило першу оплату в розмірі 20 мільйонів гривень. Залишок боргу, 41 мільйон гривень, ПАТ "Київенерго" взяло на себе зобов’язання погасити відповідно до графіку", – сказав Пантелеєв.
Він додав, що КМДА гарантує забезпечити контроль за виконанням "Київенерго" взятих зобов’язань.
У столиці розпочали відновлення газопостачання на ТЕЦ №6. Очікується, що розгортання технологічних процесів займе 2-3 доби, а постачання гарячої води відбудеться з понеділка, 26 червня.
Нагадаємо, 30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва. Компанія "Київенерго" заявила, що зазнає від такого відключення мільйонних збитків, а кияни можуть лишитися без гарячої води до жовтня.
Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води у кілька районів міста.
24 червня "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6.
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