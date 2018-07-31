CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВівторок, 31 липня, став найспекотнішим днем року у ФРН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
31 липня став найспекотнішим днем року в Німеччині
Температура повітря в місті Бернбург піднялася до 39,2°C
Фото: rian.com.ua
Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Н-тб".
Зокрема, температура повітря в місті Бернбург (земля Саксонія-Ангальт) о 14:00 піднялася до 39,2°C.
Очікується, що в середу в багатьох регіонах країни може бути ще спекотніше.
Попередній рекорд був зафіксований 26 липня 2018 року, тоді температура в Дуйсбурзі становила 38°C.
Очікується, що після середи спека спадатиме.
Фахівці порівнюють нинішню погодну ситуацію з літом 2003 року, коли температура періодично піднімалася вище 40°C.
Нагадаємо, згідно з даними Національного управління океану та атмосфери, щонайменше 118 історичних рекордів температур були встановлені цього місяця по всьому світу.
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31 07 2018 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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