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31 липня став найспекотнішим днем року в Німеччині

Температура повітря в місті Бернбург піднялася до 39,2°C
Вівторок, 31 липня, став найспекотнішим днем року у ФРН.
31 липня став найспекотнішим днем року в Німеччині Фото: rian.com.ua

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Н-тб".

Зокрема, температура повітря в місті Бернбург (земля Саксонія-Ангальт) о 14:00 піднялася до 39,2°C.

Очікується, що в середу в багатьох регіонах країни може бути ще спекотніше.

Попередній рекорд був зафіксований 26 липня 2018 року, тоді температура в Дуйсбурзі становила 38°C.

Очікується, що після середи спека спадатиме.

Фахівці порівнюють нинішню погодну ситуацію з літом 2003 року, коли температура періодично піднімалася вище 40°C.

Нагадаємо, згідно з даними Національного управління океану та атмосфери, щонайменше 118 історичних рекордів температур були встановлені цього місяця по всьому світу.

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31 07 2018 22:56
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