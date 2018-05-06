51-річний француз почав заплив через Тихий океан
Лекомт збирається подолати відстань у приблизно 8800 кілометрів до Сан-Франциско.
Передбачається, що подорож триватиме близько півроку. Чоловік має намір плисти по 8 годин на день, долаючи близько 48 кілометрів за допомогою Північно-Тихоокеанського течії.
Спати і їсти він буде на човні, який його супроводжуватиме. Підготовка запливу зайняла більш шести років.
У разі успіху Лекомт стане першою людиною, якій вдалося переплисти Тихий океан.
Його чекають небезпеки у вигляді акул, шторму, безлічі медуз і дуже низьких температур. Він сподівається привернути увагу до проблеми зміни клімату; група вчених проводитиме дослідження під час запливу.
У 1998 році Бенуа Лекомт першим переплив Атлантичний океан за 73 дні, але Книга рекордів Гіннесса не зарахувала його досягнення через те, що частину відстані він фактично проплив на човні супроводу.
Нагадаємо, після ампутації обох ніг, численних марних спроб і заборон уряду, 69-річний Ся Бою здійснив свою мрію – 14 травня з п'ятої спроби він врешті підкорив Еверест.
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