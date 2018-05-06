51-річний француз почав заплив через Тихий океан

У японському місті Тьосі 51-річний плавець Бенуа Лекомт почав заплив через Тихий океан.

Лекомт збирається подолати відстань у приблизно 8800 кілометрів до Сан-Франциско.

Передбачається, що подорож триватиме близько півроку. Чоловік має намір плисти по 8 годин на день, долаючи близько 48 кілометрів за допомогою Північно-Тихоокеанського течії.

Спати і їсти він буде на човні, який його супроводжуватиме. Підготовка запливу зайняла більш шести років.

У разі успіху Лекомт стане першою людиною, якій вдалося переплисти Тихий океан.

Його чекають небезпеки у вигляді акул, шторму, безлічі медуз і дуже низьких температур. Він сподівається привернути увагу до проблеми зміни клімату; група вчених проводитиме дослідження під час запливу.

У 1998 році Бенуа Лекомт першим переплив Атлантичний океан за 73 дні, але Книга рекордів Гіннесса не зарахувала його досягнення через те, що частину відстані він фактично проплив на човні супроводу.