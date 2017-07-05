65,30% французів вже проголосували на виборах президента країни
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції, пише Укрінформ.
"На 17 годину (18.00 за київським часом) участь у другому турі президентських виборів становила 65,30%", – заявили у французькому уряді.
Цей показник є нижчим, ніж на попередніх виборах у 2012 році, де він на цю годину становив 71,96%.
Нагадаємо, що в неділю, 7 травня, у Франції проходить заключний тур виборів президента. Пост глави держави у другому турі виборюють лідер політичного руху "Вперед!" центрист Еммануель Макрон та представниця націоналістичної ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.
Обидва кандидати вже проголосували на виборчих дільницях.
Попередні результати волевиявлення французів стануть відомі вже у неділю о 21 годині за київським часом, коли після закриття усіх виборчих дільниць будуть оголошені результати екзитполів.
У столиці Франції Парижі з площі перед Лувром провели евакуацію людей, поліція оточила площу, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон запланував відзначити свою перемогу на виборах.
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