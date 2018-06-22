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Адвокат Кольченка заявив, що кожне годування політв'язня в колонії знімають на камеру

"Члени нинішньої Челябінської наглядової комісії жодного разу не ознайомилися з умовами його утримання"
У російській колонії в Челябінській області знімають на камеру кожне годування українського політв'язня Кремля Олександра Кольченка.
Адвокат Кольченка заявив, що кожне годування політв Олександр Кольченко. Фото: svoboda.org

Адвокат відвідав Кольченка зранку 22 червня. Кольченко досі перебуває у медичній частині після голодування, до нього в палату підселили ще одного в’язня, повідомляє російський правозахисник Микола Щур.

Кольченко навіть набрав ваги та важить наразі 62 кілограми. заявляє адвокат.

18 червня політв’язня викликали до начальника колонії, де його очікували близько десяти людей, зокрема, регіональний омбудсмен та представник наглядової комісії. Вони питали в Кольченка про його здоров’я. Олександр Кольченко відповів на питання та відмовився від подальшого спілкування, вимагаючи зустрічі з українським омбудсменом.

Як повідомляв iPress.ua, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.

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22 06 2018 11:03
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