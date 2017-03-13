Адвокати прирівняли Насірова до Ісуса і поскаржилися на тиск депутатів

Адвокат Насірова Віктор Петруненко порівняв судовий процес над його підзахисним із древнім Римом

Захист відстороненого голови ДФС Романа Насірова стверджує, що економічна експертиза КНДІСЕ не може слугувати доказом у справі їхнього підзахисного.

Про це адвокати Насірова заявили у судовому засіданні з розгляду апеляції щодо його арешту в понеділок, - повідомляє "Українська правда".

Зокрема адвокати з посиланням на ЗМІ заявили, що директор КНДІСЕ Олександр Рувін відкликав цю експертизу. Суд визначив, що розгляне це клопотання у нарадчій кімнаті.

Водночас прокурори САП в розмові з УП пояснили, що через відкликання Рувіна, вони допитували всіх експертів, які проводили цю експертизу, тому експертиза є обґрунтованим доказом.

Крім того адвокат Олександр Мірошник зазначив, що докази у справі необґрунтовані.

Також він зазначив, суд першої інстанції не належно розглянув клопотання про взяття під варту Насірова.

"Згідно з КПК клопотання щодо чиновника класу "А" має розглядати не один суддя, а три судді", - зазначив адвокат.

Також Мірошник поскаржився на тиск народних депутатів та активістів на суд. "Ми спостерігали погрози на адресу нашого підзахисного. Деякі народні депутати звинувачують Романа Насірова для своїх політичних бонусів", - зазначив він.

"Ми просимо скасувати ухвалу суду першої інстанції. Постановити нову ухвалу - повністю відмовити у клопотання САП", - сказав Мірошник.

Крім того, адвокат Насірова Віктор Петруненко порівняв судовий процес над його підзахисним із древнім Римом.

"Ми бачили, що робиться на вулиці. Дві тисячі років тому так само кричали: "Розіпни", - зазначив Петруненко.

"Древні римляни говорили, що суспільство вимагає хліба і видовищ, хліб є, але в суді є ті, хто хоче видовищ", - сказав адвокат.

У своєму виступі він заявив, що розстрочки надані підприємства Олександра Онищенка були абсолютно законними і його підзахисний лише виконував свою законну роботу.

"Повертаючись до Риму. Видовище було у тому, що одна людина порухом пальця могла вирішити долю людини. Такі аналогії ми бачимо і сьогодні", - додав адвокат.

Крім того захист заявив суду клопотання, щоб суддя дозволив Насірову бути присутнім під час розгляду апеляції поза скляним боксом.

Однак суд відхилив це клопотання, при цьому задовольнив клопотання захисту про долучення до справи медичних довідок з клініки "Феофанія".

Нагадаємо, арештованого главу ДФС Романа Насірова доставили в Апеляційний суд міста Києва, де відбудеться розгляд апеляції на обраний йому запобіжний захід.