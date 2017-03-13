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Насірова доставили в суд, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Розгляд апеляції відбудеться в залі судового засідання № 201
Арештованого главу ДФС Романа Насірова доставили в Апеляційний суд міста Києва, де відбудеться розгляд апеляції на обраний йому запобіжний захід.
Насірова доставили в суд, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ Фото:112.ua

В Апеляційному суді у Києві відбудеться розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду від 7 березня 2017 року про обрання запобіжного заходу голові ДФС України Роману Насірову у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter журналіста Яни Полянської.

 

 

Розгляд апеляції відбудеться в залі судового засідання № 201.

 

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Втім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Також керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП отримала текст повідомлення про підозруусуненому голові Державної фіскальної службі Роману Насірова 8 лютого.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.

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13 03 2017 11:23
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