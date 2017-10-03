САП отримала підозру на Насірова восьмого лютого, - Холодницький

Раніше ЗМІ повідомляли, що підозра до САП надійшла ще в грудні

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП отримала текст повідомлення про підозру усуненому голові Державної фіскальної службі Роману Насірова 8 лютого.

"Від НАБУ підозра прийшла до нас на підпис 8 лютого, а не в грудні, як писали деякі ЗМІ. Тоді були скликані кілька нарад, щоб обговорити подальші дії", – розповів Холодницький в інтерв'ю газеті "Факти", оприлюдненому 10 березня.

За словами антикорупційного прокурора, ці наради неодноразово переносили у зв'язку з тим, що керівництво НАБУ не завжди могло бути присутнім на них.

"Потім ми дали вказівки детективам НАБУ доопрацювати деякі моменти, що було зроблено до 28 лютого. І тоді фактично ми були готові до наступного етапу", – говорить Холодницький.

"Це класичний кримінальний процес: збір доказів, оголошення підозри, потім, сподіваюся, буде складено і подано обвинувальний акт. І нехай суд встановлює, винен чи не винен Насіров", – резюмував прокурор.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.