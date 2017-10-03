САП отримала підозру на Насірова восьмого лютого, - Холодницький
"Від НАБУ підозра прийшла до нас на підпис 8 лютого, а не в грудні, як писали деякі ЗМІ. Тоді були скликані кілька нарад, щоб обговорити подальші дії", – розповів Холодницький в інтерв'ю газеті "Факти", оприлюдненому 10 березня.
За словами антикорупційного прокурора, ці наради неодноразово переносили у зв'язку з тим, що керівництво НАБУ не завжди могло бути присутнім на них.
"Потім ми дали вказівки детективам НАБУ доопрацювати деякі моменти, що було зроблено до 28 лютого. І тоді фактично ми були готові до наступного етапу", – говорить Холодницький.
"Це класичний кримінальний процес: збір доказів, оголошення підозри, потім, сподіваюся, буде складено і подано обвинувальний акт. І нехай суд встановлює, винен чи не винен Насіров", – резюмував прокурор.
Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.
3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.
Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків