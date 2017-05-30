Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Аграмунт був присутній на засіданні Бюро ПАРЄ, яке відбулося в Празі в понеділок, 29 травня, та пішов звідти, щойно було ухвалене рішення про призначення слідчих для розслідування корупції в ПАРЄ, інформує "Європейська правда".

Він також написав твіт на особистій сторінці про те, що "радий їх призначенню".

Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.