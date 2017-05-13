CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава окупаційної влади анексованого Криму Сергій Аксьонов 12 травня у селищі Героївка пригрозив місцевим чиновникам штрафом за урни синьо-жовтого кольору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аксьонов насварив чиновників окупованого Криму за синьо-жовті "антидержавні" урни, – ВІДЕО
У синьо-жовтих урнах він побачив "порушення екології і образу естетики"
Фото: kerch.fm
Про це повідомляє "Крим.Реалії", яке публікує відео місцевого видання kerch.fm.
Під час відвідування пляжу в селищі Героївка Аксьонов обурився, побачивши сміттєві урни, пофарбовані у кольори національного прапора України.
"Бачили урни антидержавного кольору? За це має бути 5 млн рублів (2,3 млн грн – КР) штраф. За порушення екології і образу естетики", – заявив Аксьонов чиновникам, які його оточували.
Нагадаємо, самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов заробив в 2016 році близько 2,6 млн рублів - на 86% більше, ніж у 2015 році, свідчить декларація про доходи "кримського прем'єра".
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