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Аксьонов насварив чиновників окупованого Криму за синьо-жовті "антидержавні" урни, – ВІДЕО

У синьо-жовтих урнах він побачив "порушення екології і образу естетики"
Глава окупаційної влади анексованого Криму Сергій Аксьонов 12 травня у селищі Героївка пригрозив місцевим чиновникам штрафом за урни синьо-жовтого кольору.
Аксьонов насварив чиновників окупованого Криму за синьо-жовті "антидержавні" урни, – ВІДЕО Фото: kerch.fm

Про це повідомляє "Крим.Реалії", яке публікує відео місцевого видання kerch.fm.

Під час відвідування пляжу в селищі Героївка Аксьонов обурився, побачивши сміттєві урни, пофарбовані у кольори національного прапора України.

"Бачили урни антидержавного кольору? За це має бути 5 млн рублів (2,3 млн грн – КР) штраф. За порушення екології і образу естетики", – заявив Аксьонов чиновникам, які його оточували.

Нагадаємо, самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов заробив в 2016 році близько 2,6 млн рублів - на 86% більше, ніж у 2015 році, свідчить декларація про доходи "кримського прем'єра".

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13 05 2017 20:50
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