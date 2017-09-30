Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Актор з фільму "Таксі" опинився в базі "Миротворця"

Також у список потрапив його товариш
Зірка фільму "Таксі" Самі Насері був внесений до бази сайту "Миротворець" за незаконне відвідування анексованого Криму.
Актор з фільму "Таксі" опинився в базі "Миротворця" Самі Насері Фото: korrespondent.net

"За свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією український Крим, у чистилище за життя потрапив кіношний таксист Насері разом з другом", - йдеться у повідомленні на сторінці "Миротворця" у Facebook

Нагадаємо, 25вересня Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну двом британським спортсменам Гері Ханту (Gary Hunt) і Блейк Олдріджу (Blake Aldridge). Вони у серпні брали участь у змаганнях в анексованому Росією Криму

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2017 16:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.