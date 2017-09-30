Актор з фільму "Таксі" опинився в базі "Миротворця"

Також у список потрапив його товариш

Зірка фільму "Таксі" Самі Насері був внесений до бази сайту "Миротворець" за незаконне відвідування анексованого Криму.

"За свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією український Крим, у чистилище за життя потрапив кіношний таксист Насері разом з другом", - йдеться у повідомленні на сторінці "Миротворця" у Facebook.

Нагадаємо, 25вересня Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну двом британським спортсменам Гері Ханту (Gary Hunt) і Блейк Олдріджу (Blake Aldridge). Вони у серпні брали участь у змаганнях в анексованому Росією Криму