Двом британським спортсменам заборонили перетинати український кордон

Вони брали участь у змаганнях в анексованому Росією Криму

Служба безпеки (СБУ) заборонила в'їзд в Україну двом британським спортсменам Гері Ханту (Gary Hunt) і Блейк Олдріджу (Blake Aldridge.

"25 вересня їм заборонений в'їзд на 5 років. Підстава для заборони - заподіяння шкоди національним інтересам України", - повідомили прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, пише "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, ці спортсмени відвідували Крим, де брали участь у змаганнях "Freerate Cliff Diving World Cup", які пройшли 25 серпня 2017 Сімеїзі, та висловлювали свою позицію щодо санкцій.

Як повідомляв iPress.ua, СБУ на три роки заборонила в'їзд в Україну відомому російському реперу Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко) за концерти на анексованому півострові.