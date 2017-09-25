НОВИНИСлужба безпеки (СБУ) заборонила в'їзд в Україну двом британським спортсменам Гері Ханту (Gary Hunt) і Блейк Олдріджу (Blake Aldridge.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двом британським спортсменам заборонили перетинати український кордон
Вони брали участь у змаганнях в анексованому Росією Криму
Фото: BIN.ua
"25 вересня їм заборонений в'їзд на 5 років. Підстава для заборони - заподіяння шкоди національним інтересам України", - повідомили прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, пише "Інтерфакс-Україна".
Як відомо, ці спортсмени відвідували Крим, де брали участь у змаганнях "Freerate Cliff Diving World Cup", які пройшли 25 серпня 2017 Сімеїзі, та висловлювали свою позицію щодо санкцій.
Як повідомляв iPress.ua, СБУ на три роки заборонила в'їзд в Україну відомому російському реперу Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко) за концерти на анексованому півострові.
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25 09 2017 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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