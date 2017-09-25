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Двом британським спортсменам заборонили перетинати український кордон

Вони брали участь у змаганнях в анексованому Росією Криму
Служба безпеки (СБУ) заборонила в'їзд в Україну двом британським спортсменам Гері Ханту (Gary Hunt) і Блейк Олдріджу (Blake Aldridge.
Двом британським спортсменам заборонили перетинати український кордон Фото: BIN.ua

"25 вересня їм заборонений в'їзд на 5 років. Підстава для заборони - заподіяння шкоди національним інтересам України", - повідомили прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, пише "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, ці спортсмени відвідували Крим, де брали участь у змаганнях "Freerate Cliff Diving World Cup", які пройшли 25 серпня 2017 Сімеїзі, та висловлювали свою позицію щодо санкцій.

Як повідомляв iPress.ua, СБУ на три роки заборонила в'їзд в Україну відомому російському реперу Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко) за концерти на анексованому півострові.

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25 09 2017 20:56
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