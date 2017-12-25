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Активістка Femen влаштувала акцію у Ватикані перед різдвяною службою

Активістки висловили протест проти патріархальних релігійних установ та багатовікової практики нападу та пригнічення жінок
Активістка руху Femen роздяглася перед різдвяною месою у храмі Ватикану.
Активістка Femen влаштувала акцію у Ватикані перед різдвяною службою Фото: facebook.com/femenmovement

Жінка оголосилась перед тим, як через кілька годин Папа Римський провів там службу, - повідомляється на сторінці організації.

В організації заявили, що нова "пресвята Діва Марія" зламала мовчання, приєднавшись до кампанії проти домагань #metoo.

Таким чином активістки висловили протест проти патріархальних релігійних установ та багатовікової практики нападу та пригнічення жінок.

"Хоча сьогодні Мері висловлює свою думку про насильство та напади жінок на Католицьку Церкву, аборт все ще є незаконним у 20 країнах світу та дуже обмежений у десятках інших. Мері нагадує нам, що ми більше не живемо в архаїчні часи, що жінки є законними власниками своїх тіл", — ідеться у заяві Femen.

Нагадаємо, глава католицької церкви Папа Римський Франциск в різдвяний Святвечір попросив про "дар миру для всього світу" і закликав до звільнення всіх викрадених людей.

 
  
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25 12 2017 11:32
ТЕГИ: FEMEN, Ватикан
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