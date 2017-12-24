Папа Римський закликав звільнити всіх викрадених людей

Папа зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти у світі

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск в різдвяний Святвечір попросив про "дар миру для всього світу" і закликав до звільнення всіх викрадених людей.

Про це понтифік заявив під час традиційної недільної проповіді у Ватикані, пише УНІАН.

Папа зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти у світі.

"Ми молимо про дар миру для всього світу, особливо для населення, яке найбільше страждає через конфлікти, що тривають. Я знову звертаюся із закликом для того, щоб з нагоди Святого Різдва викрадені люди – священики, монахи і монахині, миряни – були відпущені на свободу і могли б повернутися у свої будинки", – заявив понтифік.

Вітаючи численних паломників, які прибули в неділю на площу Святого Петра, понтифік побажав віруючим в години до Різдва Христового знайти час, щоб мовчки помолитися і подумати про Іісуса, "який наближається до нас з любов'ю, смиренням і ніжністю".

Опівночі у храмах пройдуть святкові меси. Наймасовіша – в соборі Святого Петра у Ватикані. Її звершть Папа Римський Франциск. Він звернеться до віруючих з традиційним різдвяним посланням.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди відзначення як державного свята Різдва Христового за григоріанським календарем.