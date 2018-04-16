Активісти "АвтоЄвроСили" виступили проти зростання цін на пальне
Голова "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич звернувся до всіх небайдужих громадян з пропозицією провести 18 квітня масштабну акцію протесту під стінами Кабміну, а також страйк не лише з боку водіїв, але і з залученням автозаправних мереж з припиненням їх роботи на кілька годин.
"Я пропоную всім великим заправним комплексам у середу з 11:00 до 13:00 страйкувати і припинити заправку всіх транспортних засобів. 18 квітня я пропоную перекрити всі заправні комплекси не тільки в Києві, а й по всій Україні", - зазначив Ярошевич. Таку заяву лідер громадського об’єднання опублікував на сторінці руху в Facebook.
Нагадаємо, що Антипонопольний комітет України підозрює WOG і ОККО у змові. Ці мережі АЗС протягом 2017 року синхронно підвищували ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій.
Зазначимо, з 1 січня 2018 року в Україні набула чинності вимога Технічного регламенту до автомобільних бензинів і дизельного палива, яка забороняє оборот бензинів і дизпалива стандарту Євро-4.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?