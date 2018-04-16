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Активісти "АвтоЄвроСили" виступили проти зростання цін на пальне

За інформацією активістів, "згідно пропозиції до Кабміну від компанії "Укртатнафта" (яка контролюється приватними інвесторами, в т. ч. олігархом Ігорем Коломойським) з 1 травня 2018 року встановити квоту та обмежити постачання іноземного палива, що обов’язково призведе до різкого подорожчання бензину та дизельного палива в Україні, внаслідок різкого дефіциту. Ціна на бензин та дизпаливо можуть піднятися на 30-40%. У подальшому це потягне новий ріст цін та як наслідок інфляцію та падіння курсу гривні"
Всеукраїнський рух "АвтоЄвроСила" 18 квітня має намір провести всеукраїнську акцію протесту через можливе різке подорожчання цін на паливо.
Активісти "АвтоЄвроСили" виступили проти зростання цін на пальне Фото: соцмережі

Голова "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич звернувся до всіх небайдужих громадян з пропозицією провести 18 квітня масштабну акцію протесту під стінами Кабміну, а також страйк не лише з боку водіїв, але і з залученням автозаправних мереж з припиненням їх роботи  на кілька годин.

"Я пропоную всім великим заправним комплексам у середу з 11:00 до 13:00 страйкувати і припинити заправку всіх транспортних засобів. 18 квітня я пропоную перекрити всі заправні комплекси не тільки в Києві, а й по всій Україні", - зазначив Ярошевич. Таку заяву лідер громадського об’єднання опублікував на сторінці руху в Facebook.

Нагадаємо, що Антипонопольний комітет України підозрює WOG і ОККО у змові. Ці мережі АЗС протягом 2017 року синхронно підвищували ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій.

Зазначимо, з 1 січня 2018 року в Україні набула чинності вимога Технічного регламенту до автомобільних бензинів і дизельного палива, яка забороняє оборот бензинів і дизпалива стандарту Євро-4.

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16 04 2018 13:40
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