В Україні заборонили продаж бензину і дизпалива стандарту Євро-4
Заборона передбачає будь-які торгові операції з паливом стандарту Євро-4, відзначає галузеве видання enkorr.
Відповідна норма прописана в затвердженому урядом Технічному регламенті про вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив.
За 11 місяців 2017 року в Україну було поставлено близько 240 тис. т білоруського дизпалива Євро-4 при загальному імпорті дизпалива за цей період 4,8 млн т. У 2017 році імпорт дизпалива Євро-4 здійснювався також і через порти (точні дані про обсяг відсутні).
Стандарт Євро-4 допускає вміст сірки в бензинах і дизпалива не більше 50 ppm. Стандарт Євро-5 регламентує максимально допустимий вміст сірки - 10 ppm.
Нагадаємо, середні роздрібні ціни на бензини в Україні за минулий рік збільшилися на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа