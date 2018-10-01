В Україні заборонили продаж бензину і дизпалива стандарту Євро-4

З 1 січня 2018 року в Україні набула чинності вимога Технічного регламенту до автомобільних бензинів і дизельного палива, яка забороняє оборот бензинів і дизпалива стандарту Євро-4.

Заборона передбачає будь-які торгові операції з паливом стандарту Євро-4, відзначає галузеве видання enkorr.

Відповідна норма прописана в затвердженому урядом Технічному регламенті про вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив.

За 11 місяців 2017 року в Україну було поставлено близько 240 тис. т білоруського дизпалива Євро-4 при загальному імпорті дизпалива за цей період 4,8 млн т. У 2017 році імпорт дизпалива Євро-4 здійснювався також і через порти (точні дані про обсяг відсутні).

Стандарт Євро-4 допускає вміст сірки в бензинах і дизпалива не більше 50 ppm. Стандарт Євро-5 регламентує максимально допустимий вміст сірки - 10 ppm.

Нагадаємо, середні роздрібні ціни на бензини в Україні за минулий рік збільшилися на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).