Активісти блокади на Донбасі заявили про перекриття автошляхів

На сьогоднішній день існує чотири мобільних блоки

Учасники блокади Донбасу переходять до блокування автошляхів.

"Після того, як ми заблокували практично весь залізничний трафік, ми переходимо до другого етапу — починаємо блокувати автомобільні дороги. На сьогоднішній день ми вже маємо 4 блоки. Вони мобільні, не постійні, тому що мають бути якомога ближче до лінії розмежування. Є випадки, коли ми встановлюємо редут і з того боку починається обстріл", - заявив начальник штабу економічної блокади Сергій Акимович, інформує Громадське радіо.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.