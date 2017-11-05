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Активісти прийшли під будівлю МВС та вимагають відставку Авакова

Люди, які прийшли під стіни МВС, тримають прапори "Свободи" і "Правого сектора"
Сьогодні, 11 травня, активісти прийшли під будівлю Міністерства внутрішніх справ України з вимогою відставки його очільника Арсена Авакова.
Активісти прийшли під будівлю МВС та вимагають відставку Авакова Фото: "Українська служба ВВС"

На акцію зібрались декілька десятків активістів, які вигукують "Авакова у відставку!" Активістів обурив штурм поліціі на офіс ОУН 9 травня, повідомляє "24 Канал".

Люди, які прийшли під стіни МВС, тримають прапори "Свободи" і "Правого сектора".

Сама ж будівля перебуває під посиленою охороною. Також нацгвардійці очепили квартал.


Фото: "Українська служба ВВС"

Про сутички наразі повідомлень немає.

Нагадаємо, що маршрут акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" в Києві пролягав повз офіс Добровольчого руху "ОУН" на вул. Мазепи. Лідер "ОУН" Микола Коханівський обіцяв зірвати акцію. Щоб не допустити цього, поліція затримала 27 осіб в офісі "ОУН". На них склали протоколи про адміністративні правопорушення та відпустили. Одного з учасників "ОУН" взяли під арешт.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що поліція пішла на штурм офісу "руху ОУН" 9 травня в Києві, тому що в одному з вікон помітили людину з гранатометом.

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