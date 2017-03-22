Альфа-банк не планує йти з України

"У Альфа-банку нормальні робочі відносини з Нацбанком України"

Альфа-банк не збирається йти з українського ринку.

"Наші банки на Україні працюють. Ми не збираємося, поки не збираємося", - повідомив співвласник і президент банку Петр Авен, повідомляють "Ведомости".

Він зазначив, що у Альфа-банку "нормальні робочі відносини з Нацбанком України".

При цьому бізнесмен відзначив, що труднощі в Україні є і вони пов'язані з погромами відділень.

"Нам розбили відділення, залили банкомати, звичайно, важко", - розповів банкір і зазначив, що поки Сбербанк не пропонував Альфа-банку купити свій "дочірній" український банк.

Нагадаємо, Держдума РФ розгляне проект парламентського запиту до генеральної прокуратури, Федеральної служби безпеки і Слідчого комітету про можливу причетність структур "Альфа-Банку" до фінансування українських силовиків на Донбасі.

Раніше в Україні активісти закликали бойкотувати "Альфа-Банк" через його російське походження. Також львівські активісти "Економічного бойкотного руху" щороку закликають українців бойкотувати фестиваль Alfa Jazz Fest, оскільки його організатором і спонсором є власник російського банку "Альфа-банк" Михайло Фрідман.

Попри це, у 2016 році фестиваль відвідали дружина президента Марина Порошенко зі старшим сином Олексієм та невісткою, міністри Олександр Данилюк і Геннадій Зубко, екс-міністри Наталія Яресько та Айварас Абромавичус, тогочасний голова Адміністрації Президента Борис Ложкін, генпрокурор Юрій Луценко та кількадесят депутатів парламенту.