Amazon запатентувала дзеркало для віртуальної примірки речей

Дивлячись у дзеркало, людина бачитиме, як вона виглядає в умовах різних локацій

Компанія Amazon запатентувала технологію дзеркала змішаної реальності, яке дозволить влаштовувати віртуальну примірку речей

Про це пише The Verge.

Пристрій буде оснащено системою з декількох камер, дисплеїв і джерел світла, які разом дозволять в режимі реального часу накладати на відображення людини віртуальні моделі одягу.

Також передбачається, що система зможе створювати віртуальне оточення. Дивлячись у дзеркало, людина бачитиме, як вона виглядає в умовах різних локацій: наприклад, на пляжі, в клубі або в музеї.

Проте, коли виробництво таких дзеркал зможе бути запущено, поки нічого не відомо. Однак, зазначає The Verge, випуск подібних пристроїв виглядає логічним кроком після виходу Amazon Echo Look - "розумної" камери, яка радить користувачам, що краще одягти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Amazon запускає власний месенджер, в якому, як стверджують розробники, поєднуватимуться усі ті функції, котрих недостає користувачам вже існуючих сервісів