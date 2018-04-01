Amazon запатентувала дзеркало для віртуальної примірки речей
Про це пише The Verge.
Пристрій буде оснащено системою з декількох камер, дисплеїв і джерел світла, які разом дозволять в режимі реального часу накладати на відображення людини віртуальні моделі одягу.
Також передбачається, що система зможе створювати віртуальне оточення. Дивлячись у дзеркало, людина бачитиме, як вона виглядає в умовах різних локацій: наприклад, на пляжі, в клубі або в музеї.
Проте, коли виробництво таких дзеркал зможе бути запущено, поки нічого не відомо. Однак, зазначає The Verge, випуск подібних пристроїв виглядає логічним кроком після виходу Amazon Echo Look - "розумної" камери, яка радить користувачам, що краще одягти.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Amazon запускає власний месенджер, в якому, як стверджують розробники, поєднуватимуться усі ті функції, котрих недостає користувачам вже існуючих сервісів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа