Американський генерал назвав кількість військових, які брали участь в навчаннях Захід-2017

Бен Ходжес розповів, на які хитрощі пішла РФ, щоб провести військові навчання

Командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що в масштабних російсько-білоруських навчаннях Захід-2017 було задіяно понад 40 тисяч військовослужбовців.

"Я вважаю, що, можливо, в цих навчаннях були задіяні понад 40 тисяч військовослужбовців", - сказав він, передає AFP.

За його словами, Москва розбила військові маневри на кілька малих навчань з метою обійти норми міжнародного права. Згідно з ними, іноземним спостерігачам дозволено проводити перевірки військових навчань, в яких беруть участь понад 13 тисяч військовослужбовців

"Насправді, з професійної військової точки зору, все це було взаємопов'язано", - сказав він.

Раніше секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомляв, що на останньому етапі військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017" РФ відпрацювала умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади (три види озброєння).

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.