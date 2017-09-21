Росія на навчаннях "Захід-2017" відпрацювала умовний ракетно-ядерний удар, - РНБО

Це черговий раз підтверджує агресивність і наступальний характер зовнішньої і безпекової політики Росії

На останньому етапі військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017" РФ відпрацювала умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади (три види озброєння).

Для відпрацювання ракетно-ядерного удару залучалися шість літаків дальньої авіації Ту-95МС та Ту-22М3, які виконували польоти у повітряному просторі Баренцового, Балтійського та Норвезького морів.

"Ракетні війська стратегічного призначення були представлені бойовим розрахунком зі складу 14 ракетної дивізії, який здійснив навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" з космодрому Плесецьк (Архангельська обл.) по цілях на полігоні "Кура" (півострів Камчатка).

Ракетним підводним крейсером стратегічного призначення "Дмитрий Донской" Північного флоту РФ здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування", - повідомив Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, інформує Громадське.

Секретар РНБО сказав, що таке відпрацювання Росією масованого ракетно-авіаційного удару "черговий раз підтверджує агресивність і наступальний характер зовнішньої і безпекової політики Росії, її готовність до ескалації напруженості із Заходом аж до ведення повномасштабної війни".

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко оголосив про завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2017".