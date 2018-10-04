Американський ракетний есмінець прибув до берегів Сирії

У найближчі кілька днів у регіон може прибути ще один есмінець

Щонайменше один ракетний есмінець ВМС США спрямований до узбережжя Сирії після наради Ради національної безпеки в Білому домі 9 квітня, присвяченого ймовірній хімічній атаці в сирійській Думі.

Есмінець USS Donald Cook з 60 крилатими ракетами Tomahawk на борту перекинуто від кіпрського порту Ларнака на відстань 100 км від сирійського порту Тартус, де розташовується пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ, повідомляє турецька газета Hürriyet.

За даними видання, до американського есмінця не менш ніж чотири рази наближалися російські військові літаки. Американська газета The Wall Street Journal також повідомила, що USS Donald Cook перебуває на сході Середземного моря в місці, з якого він може завдати удару по будь-якій точці Сирії. Крім того, в найближчі кілька днів у регіон може прибути ще один есмінець, USS Porter, пише WSJ з посиланням на неназвані військові джерела.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.