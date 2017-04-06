Американський стартап презентував картонні окуляри доповненої реальності
Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
Для роботи пристрою необхідний смартфон з увімкненою камерою.
Окуляри підтримують широкий спектр пристроїв Bluetooth, а також режим кількох користувачів, з якими можна ділитися зображеннями-голограмами.
Фото: holokit.io
Для HoloKit користувач повинен мати iPhone 7, Phone 7 Plus або пристрій від Google зі встановленою платформою Project Tango.
Фото: holokit.io
Нагадаємо, український підприємець Олексій Виноградов і кардіолог Дмитро Федьків створили "розумні футболки" HeartIn, що роблять електрокардіограму в реальному часі під час занять спортом.
Японський автогігант Toyota заявив, що підтримає групу інженерів, які розробляють летюче авто.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує