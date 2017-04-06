Американський стартап презентував картонні окуляри доповненої реальності

Для роботи пристрою необхідний смартфон з увімкненою камерою

Американській стартап Amber Garage представив картонний аналог окулярів доповненої реальності HoloKit.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Для роботи пристрою необхідний смартфон з увімкненою камерою.

Окуляри підтримують широкий спектр пристроїв Bluetooth, а також режим кількох користувачів, з якими можна ділитися зображеннями-голограмами.



Фото: holokit.io

Для HoloKit користувач повинен мати iPhone 7, Phone 7 Plus або пристрій від Google зі встановленою платформою Project Tango.



Фото: holokit.io

Нагадаємо, український підприємець Олексій Виноградов і кардіолог Дмитро Федьків створили "розумні футболки" HeartIn, що роблять електрокардіограму в реальному часі під час занять спортом.

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