Американці обрали рекордне число жінок у Палату представників
За попередніми результатами на 01:00 за північноамериканським східним часом, вони посядуть 90 крісел із 435, повідомляє Bloomberg.
Попередній рекорд становив 84 місць, інформує "Інтерфакс".
За даними Центру американських жінок і політики, 78 жінок у нижній палаті представляють Демократичну партію, 12 – Республіканську.
З урахуванням підрахованих голосів, у Сенаті жінки посідають 20 місць зі 100, в тому числі 10 були обрані в 2018 році.
Вперше в Палату представників увійдуть мусульманки: біженка з Сомалі Ільхан Омар від Міннесоти і американка палестинського походження Рашида Тлаіб від Мічигану, повідомляє CNN.
Крім того, в складі нижньої палати з'являться перші представниці корінних американських народів – Шаріс Девідс від Нью-Мексико і Деб Холенд від Канзасу. Девідс також є першою лесбіянкою в Конгресі, яка не приховує орієнтації.
Наймолодшою жінкою в Конгресі стала 29-річна Олександрія Осаріо-Кортес, яка висувалася від Нью-Йорка.
На проміжних виборах 2018 року в США встановлено цілу низку інших рекордів, пише MarketWatch.
На дострокових виборах зафіксовано історичний максимум тих, хто голосував, загальна явка також близька до рекорду.
Вперше губернатором Гуаму стала жінка – Лу Леон Герреро.
Всього на виборах губернаторів перемогли щонайменше 8 жінок.
У Колорадо виборці проголосували за Джареда Поліса, який стане першим губернатором США, що відкрито заявив про свою гомосексуальність.
Democrats maj in Congress. Republicans in Senate. Record number of women hit Congress. pic.twitter.com/ciEOdsYzuI— Khatia Dekanoidze (@khatia2017) 7 листопада 2018 р.
Нагадаємо, за попередніми даними, Демократична партія США вперше за вісім років повернула контроль над Палатою представників, а Республіканська партія зберегла перевагу в Сенаті.
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