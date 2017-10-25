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Amnesty International звинуватила Росії в ГУЛАГівських методах етапування в'язнів

Російських ув’язнених часто відправляють за тисячі кілометрів від дому, через що родичі не можуть їх відвідувати і отримувати інформацію про стан засуджених
Чинна в Росії система етапування ув’язнених у віддалені колонії є спадщиною ГУЛАГу і повинна бути скасована.
Amnesty International звинуватила Росії в ГУЛАГівських методах етапування в Фото: Станіслав Красильников/ТАСС

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Автори заяви наголошують, що російських ув’язнених часто відправляють за тисячі кілометрів від дому, через що родичі не можуть їх відвідувати і отримувати інформацію про стан засуджених.

При цьому російський Кримінальний кодекс передбачає розміщення в’язнів у місцях позбавлення волі, розташованих у тому ж регіоні, де вони проживають або були засуджені.

В Amnesty International також відзначають, що саме етапування може затягнутися на кілька тижнів. При цьому в’язнів перевозять у важких умовах, з постійними оглядами і часто без доступу до засобів елементарної гігієни.

Правозахисники вимагають від влади Росії "знищити останні пережитки ГУЛАГу і привести свою пенітенціарну систему у відповідність до міжнародних стандартів у галузі прав людини".

Правозахисники неодноразово критикували й умови перевезення в’язнів в Україні. Наприклад, у листопаді минулого року Європейський суд із прав людини виніс рішення на користь важкохворої українки, зокрема й через нелюдські умови її перевезення – етапували засуджену з одного спецзакладу до іншого протягом двох місяців, не враховуючи важкий стан її здоров’я.

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25 10 2017 15:40
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