Антимонопольний комітет оштрафував "ПриватБанк"
"Приватбанк" оштрафовано за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання інформації в неповному обсязі АМКУ на вимогу голови Комітету у встановлений ним строк, інформує АМКУ.
Нагадаємо, що у "ПриватБанку" представили першого заступника голови правління, главу системи управління ризиками банку, керівника відділу роздрібного бізнесу, керівника "Центру електронного бізнесу", члена правління банку, відповідального за службу безпеки та заступника голови правління, який відповідатиме за розвиток Back-office.
Відзначимо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію фінустанови. Мільярдер звинуватив керівництво Нацбанку в інформаційних атаках.
Окрім того, під час переговорів щодо націоналізації "ПриватБанку" за участі його ключового акціонера Ігоря Коломойського з фінустанови почали активно виводитися кошти.
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