Антимонопольний комітет оштрафував "ПриватБанк"

Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "Приватбанк" на 82,6 тисячі гривень.

"Приватбанк" оштрафовано за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання інформації в неповному обсязі АМКУ на вимогу голови Комітету у встановлений ним строк, інформує АМКУ.

Нагадаємо, що у "ПриватБанку" представили першого заступника голови правління, главу системи управління ризиками банку, керівника відділу роздрібного бізнесу, керівника "Центру електронного бізнесу", члена правління банку, відповідального за службу безпеки та заступника голови правління, який відповідатиме за розвиток Back-office.