У "ПриватБанку" представили нове керівництво
Таким чином, у новому складі керівництва "ПриватБанку" майже половину складають діючі менеджери банку, повідомляє УНІАН.
Першим заступником голови правління, який буде відповідати за розвиток системи обслуговування корпоративних клієнтів, малого бізнесу, розширення програми мікрокредитування підприємців "КУБ" та співпрацю із торгівельними мережами, призначено Олега Сергеєва. Раніше Сергеєв керував західним регіональним управлінням "ПриватБанку".
Олександр Дубровін став главою системи управління ризиками банку.
Олексій Шабан очолив відділ роздрібного бізнесу "ПриватБанку". Як зазначається, він працює в банку понад 20 років та протягом останніх років очолював напрямок обслуговування індивідуальних ВІП-клієнтів.
Членом правління банку та керівником "Центру електронного бізнесу" і напрямком по роботі з Big Data призначено Сергія Харитича, який працював в лабораторії інновацій "Приватбанку" з моменту її створення.
Також членом правління банку, який буде відповідати за розвиток служби безпеки банку, юридичного напрямку та служби фінмоніторингу призначено Олексія Бережного.
Заступник голови правління Олександр Дрелінг буде відповідальним за розвиток Back-office, інформаційних технологій та "ПриватМаркету".
Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію фінустанови. Мільярдер звинуватив керівництво Нацбанку в інформаційних атаках.
Варто відзначити, що під час переговорів щодо націоналізації "ПриватБанку" за участі його ключового акціонера Ігоря Коломойського з фінустанови почали активно виводитися кошти.
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