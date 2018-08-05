Антимонопольний комітет України почав моніторинг ринку готельних послуг
"Через ажіотаж, спричинений повідомленнями про підняття цін готелів на період проведення фіналу Ліги Чемпіонів, Київське територіальне відділення АМКУ розпочало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг в Києві", – зазначив Хмельницький у Facebook.
Іноземні футбольні фанати заявили, що "київські підприємці "хочуть розорити людей" і вболівальники будуть скаржитися до Союзу європейських футбольних асоціацій.
Нагадаємо, що зростання цін на розміщення в готелях Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів (ЛЧ) УЄФА 26 травня побило рекорди серед приймаючих міст за останні шість років.
iPress.ua повідомляв, що у Києві запустили флешмоб з метою допомогти іноземним футбольним уболівальникам безкоштовним житлом у місті на період фіналу Ліги чемпіонів.
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