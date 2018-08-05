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Антимонопольний комітет України почав моніторинг ринку готельних послуг

Через багаторазове підвищення вартості подобового житла у Києві на час проведення фіналу Ліги чемпіонів
За словами голови Київського територіального відділення АМКУ Олексія Хмельницького, підвищення цін під час спортивних подій - звичайна практика для ринкових відносин, але підвищення на сотні відсотків - ненормальна ситуація.
Антимонопольний комітет України почав моніторинг ринку готельних послуг Фото: uacrisis.org

"Через ажіотаж, спричинений повідомленнями про підняття цін готелів на період проведення фіналу Ліги Чемпіонів, Київське територіальне відділення АМКУ розпочало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг в Києві", – зазначив Хмельницький у Facebook.

Іноземні футбольні фанати заявили, що "київські підприємці "хочуть розорити людей" і вболівальники будуть скаржитися до Союзу європейських футбольних асоціацій.

Нагадаємо, що зростання цін на розміщення в готелях Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів (ЛЧ) УЄФА 26 травня побило рекорди серед приймаючих міст за останні шість років.

iPress.ua повідомляв, що у Києві запустили флешмоб з метою допомогти іноземним футбольним уболівальникам безкоштовним житлом у місті на період фіналу Ліги чемпіонів.

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08 05 2018 15:42
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