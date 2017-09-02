Апеляційний суд надав дозвіл на затримання лідера "ДНР" Захарченка

Термін дії рішення Апеляційного суду Києва - шість місяців з дня винесення

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про затримання з метою приводу в суд і взяття під варту ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченко.

Відповідне рішення було прийнято 8 лютого 2017 року.

"Надати дозвіл на затримання з метою приводу Захарченко О.В. для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомляє прес-служба суду.

Також апеляційний суд скасував ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 14 грудня 2016 року, яким прокурору ГПУ було відмовлено в задоволенні клопотання про арешт ватажка терористів.

Термін дії рішення Апеляційного суду Києва - шість місяців з дня винесення.

В цей час Захарченко має статус підозрюваного у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Нагадаємо, що радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що поліція і Служба безпеки України пропонують ватажкам "ДНР" та "ЛНР" здатися.