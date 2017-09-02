Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Апеляційний суд надав дозвіл на затримання лідера "ДНР" Захарченка

Термін дії рішення Апеляційного суду Києва - шість місяців з дня винесення
Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про затримання з метою приводу в суд і взяття під варту ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченко.
Апеляційний суд надав дозвіл на затримання лідера "ДНР" Захарченка Фото: EPA/UPG

Відповідне рішення було прийнято 8 лютого 2017 року.

"Надати дозвіл на затримання з метою приводу Захарченко О.В. для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", -  повідомляє прес-служба суду.

Також апеляційний суд скасував ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 14 грудня 2016 року, яким прокурору ГПУ було відмовлено в задоволенні клопотання про арешт ватажка терористів.

Термін дії рішення Апеляційного суду Києва - шість місяців з дня винесення.

В цей час Захарченко має статус підозрюваного у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Нагадаємо, що радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що поліція і Служба безпеки України пропонують ватажкам "ДНР" та "ЛНР" здатися.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2017 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat