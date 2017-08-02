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Силовики пропонують Захарченку та Плотницькому здатися

Шкіряк: "З огляду на ситуацію, наступними можуть бути саме вони"
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що поліція і Служба безпеки України пропонують ватажкам "ДНР" та "ЛНР" здатися.
Силовики пропонують Захарченку та Плотницькому здатися Зорян Шкіряк. Фото: 112.ua

"Ми тільки що провели консультативну нараду з нашими колегами з СБУ, спілкувалися з Юрієм Тандітом і вийшли на консолідовану позицію. З огляду на ті обставини, які сьогодні склалися на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області, в першу чергу мова йде про цілеспрямовану ліквідації ватажків російських терористичних банд "ЛНР", "ДНР", ми пропонуємо Захарченку та Плотницькому здатися українській владі, дійти до найближчого відділення СБУ або Нацполіціі і здатися. Тому що, з огляду на ситуацію, наступними можуть бути саме вони ", - заявив він в ефірі 112 каналу.

Нагадаємо, сьогодні бойовики терористичної "ДНР" повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним "Гіві". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну. Він був підірваний у власному кабінеті в Донецьку.

4 лютого в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.

"Оборонне відомство" терористичної організації "ЛНР" вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув "начальник управління Народної міліції" Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав вибух у Луганську спецоперацією російських спецслужб із зачистки свідків.

Раніше iPress.ua повідомляв, про смерть колишнього ватажка терористичної організації "ЛНР" Валерія Болотова. 
 
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08 02 2017 14:50
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