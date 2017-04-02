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Вибух в Луганську: загинув "начальник управління міліції ЛНР", - ВІДЕО

Там назвали вибух терактом
В результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.
Вибух в Луганську: загинув "начальник управління міліції ЛНР", - ВІДЕО Фото:pravda.com.ua

"4 лютого в 07.50 на вулиці Краснознаменній у районі кварталу Мирний в результаті терористичного акту - підриву автомобіля - убитий начальник управління Народної міліції ЛНР полковник Анащенко О. В.", - інформує "Українська Правда"  з посиланням на "прес-службу Народної міліції".

У підірваному автомобілі, крім Анащенка, перебувала ще одна людина, вона також загинула.

Там назвали вибух терактом.

Раніше джерело в "силових структурах Луганська" повідомило російському агентству РИА Новости, що близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota.

Нагадаємо, вчора група російських найманців на чолі з командиром 1-го батальйону 100-ї бригади "ДНР" Іваном Балакая (позивний "Грек") була знищена під Авдіївкою.

Раніше iPress.ua повідомляв, про смерть колишнього ватажка терористичної організації "ЛНР" Валерія Болотова. 
 
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04 02 2017 10:45
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