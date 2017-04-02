Вибух в Луганську: загинув "начальник управління міліції ЛНР", - ВІДЕО
"4 лютого в 07.50 на вулиці Краснознаменній у районі кварталу Мирний в результаті терористичного акту - підриву автомобіля - убитий начальник управління Народної міліції ЛНР полковник Анащенко О. В.", - інформує "Українська Правда" з посиланням на "прес-службу Народної міліції".
У підірваному автомобілі, крім Анащенка, перебувала ще одна людина, вона також загинула.
Там назвали вибух терактом.
Раніше джерело в "силових структурах Луганська" повідомило російському агентству РИА Новости, що близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota.
Нагадаємо, вчора група російських найманців на чолі з командиром 1-го батальйону 100-ї бригади "ДНР" Іваном Балакая (позивний "Грек") була знищена під Авдіївкою.
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