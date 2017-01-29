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Під Авдіївкою загинув досвідчений польовий командир бойовиків, – Юрій Бутусов

Була знищена ціла група російських найманців на чолі з командиром
Група російських найманців на чолі з командиром 1-го батальйону 100-ї бригади "ДНР" Іваном Балакая (позивний "Грек") була знищена під Авдіївкою.
Під Авдіївкою загинув досвідчений польовий командир бойовиків, – Юрій Бутусов Юрій Бутусов. Фото: telekritika.ua

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Інформація підтверджена противником, факт великих утрат у цьому районі визнав "куратор" 100-ї бригади відомий зрадник, "секретар РНБО ДНР" Олександр Ходаковський", – написав він.

За словами Бутусова, знищений сьогодні командир батальйону Іван Балакая був одним із найдосвідченіших польових командирів бойовиків.

"Про нього відомо, що це колишній громадянин України, колишній військовослужбовець, із Донецька, який брав участь з перших днів у антиукраїнських демонстраціях, організованих російськими спецслужбами 1 березня 2014-го, і перейшов на бік ворога. Ліквідація "Грека "– це важлива заслуга чоловіків із 72-ї", – зазначив Бутусов.

Раніше Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що штурм Авдіївки здійснили дві групи бойовиків.

Нагадаємо, через ранкові обстріли проросійських бойовиків на Донбасі місто Авдіївка залишилося без електрики.

Внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.

Також під час ранкового обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки були поранені місцеві жителі. до лікарні був госпіталізований 40-річний чоловік, який отримав осколкові поранення спини, обличчя та правого стегна.

Раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.

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29 01 2017 19:04
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