Авдіївка залишається без електрики через обстріли бойовиків
Відповідну інформацію оприлюднив керівник військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін, повідомляє "112 Україна".
"Місто залишилося знеструмленим, наразі з'ясовуємо в чому причина, будемо приймати певні дії. З теплопостачанням поки що все нормально, воно від заводу йде (Авдіївського коксохімічного, - ред.)", - повідомив він.
Нагадаємо, що внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.
Також під час ранкового обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки були поранені місцеві жителі. до лікарні був госпіталізований 40-річний чоловік, який отримав осколкові поранення спини, обличчя та правого стегна.
Раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.
Варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.
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