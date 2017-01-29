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Авдіївка залишається без електрики через обстріли бойовиків

З теплопостачанням поки що все нормально
Через ранкові обстріли проросійських бойовиків на Донбасі місто Авдіївка залишилося без електрики.
Авдіївка залишається без електрики через обстріли бойовиків Фото: facebook.com / ato.news

Відповідну інформацію оприлюднив керівник військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін, повідомляє "112 Україна".

"Місто залишилося знеструмленим, наразі з'ясовуємо в чому причина, будемо приймати певні дії. З теплопостачанням поки що все нормально, воно від заводу йде (Авдіївського коксохімічного, - ред.)", - повідомив він.

Нагадаємо, що внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.

Також під час ранкового обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки були поранені місцеві жителідо лікарні був госпіталізований 40-річний чоловік, який отримав осколкові поранення спини, обличчя та правого стегна.

Раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.

Варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.

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29 01 2017 15:38
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