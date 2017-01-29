В Авдіївці після ранкового обстрілу бойовиків госпіталізовано двох місцевих жителів

Під час ранкового обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки були поранені місцеві жителі.

Ворожий вогонь потрапив на житлові квартали, розташовані поблизу місцевої промзони, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зокрема, до лікарні був госпіталізований 40-річний чоловік, який отримав осколкові поранення спини, обличчя та правого стегна.

"40-річний місцевий житель отримав поранення в результаті вибуху снарядів на його подвір'ї, розташованому по вулиці Сєдова, яка знаходиться поруч з промисловою зоною. Чоловіка госпіталізували в місцеву лікарню для надання йому необхідної допомоги", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Пізніше керівник обласного главку поліції В'ячеслав Аброськін уточнив, що в ході обстрілу постраждали двоє місцевих жителів: чоловік і жінка.

"Чоловік, 1976 року народження, на момент обстрілу знаходився на подвір'ї. Поруч з ним розірвалася міна. Отримав осколкові поранення спини, стегна та обличчя. Знаходиться в лікарні. Жінка, 1959 року народження, йшла додому по вул. Заводській, коли поруч розірвалася міна. Отримала осколкові поранення стегна і спини. Також знаходиться в лікарні", - написав Аброськін.

Нагадаємо, що внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.

Раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.

Відзначимо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО.

Також варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.