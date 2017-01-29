В Авдіївці після ранкового обстрілу бойовиків госпіталізовано двох місцевих жителів
Ворожий вогонь потрапив на житлові квартали, розташовані поблизу місцевої промзони, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Зокрема, до лікарні був госпіталізований 40-річний чоловік, який отримав осколкові поранення спини, обличчя та правого стегна.
"40-річний місцевий житель отримав поранення в результаті вибуху снарядів на його подвір'ї, розташованому по вулиці Сєдова, яка знаходиться поруч з промисловою зоною. Чоловіка госпіталізували в місцеву лікарню для надання йому необхідної допомоги", - повідомили в поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Пізніше керівник обласного главку поліції В'ячеслав Аброськін уточнив, що в ході обстрілу постраждали двоє місцевих жителів: чоловік і жінка.
"Чоловік, 1976 року народження, на момент обстрілу знаходився на подвір'ї. Поруч з ним розірвалася міна. Отримав осколкові поранення спини, стегна та обличчя. Знаходиться в лікарні. Жінка, 1959 року народження, йшла додому по вул. Заводській, коли поруч розірвалася міна. Отримала осколкові поранення стегна і спини. Також знаходиться в лікарні", - написав Аброськін.
Нагадаємо, що внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.
Раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.
Відзначимо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО.
Також варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.
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