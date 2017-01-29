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Штурм Авдіївської промзони: загинуло троє українських бійців

Сили АТО відбили напад й здійснили контратаку, внаслідок чого нападники відступили
Внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.
Штурм Авдіївської промзони: загинуло троє українських бійців Фото: Генштаб ЗСУ

Близько п'ятої години ранку позиції української армії під Авдіївкою зазнали потужного обстрілу з мінометів і гранатометів, а за дві години сепаратисти пішли на штурм, розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу для журналістів.

За словами полковника Мотузяника, сепаратисти зазнали серйозних втрат.

"Ситуація в Авдіївській промзоні залишається напруженою, противник продовжує обстрілювати наші позиції з усього наявного озброєння, однак поки що до штурмових дій не вдається", - розповів речник Міноборони.

Нагадаємо, що раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.

Відзначимо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО.

Також варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.

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29 01 2017 13:24
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