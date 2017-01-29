Штурм Авдіївської промзони: загинуло троє українських бійців
Близько п'ятої години ранку позиції української армії під Авдіївкою зазнали потужного обстрілу з мінометів і гранатометів, а за дві години сепаратисти пішли на штурм, розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу для журналістів.
За словами полковника Мотузяника, сепаратисти зазнали серйозних втрат.
"Ситуація в Авдіївській промзоні залишається напруженою, противник продовжує обстрілювати наші позиції з усього наявного озброєння, однак поки що до штурмових дій не вдається", - розповів речник Міноборони.
Нагадаємо, що раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.
Відзначимо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО.
Також варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.
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