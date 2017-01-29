Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Полторак розповів деталі про штурм Авдіївки

Напад здійснили дві групи бойовиків
Міністр оборони України Степан Полторак повідомив деталі ранкового штурму Авдіївки. Терористи розпочали обстріл вранці, а згодом дві групи бойовиків штурмували позиції.
Полторак розповів деталі про штурм Авдіївки Фото: mil.gov.ua

Про це міністр заявив під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у львівському військовому шпиталі, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні угрупування почали обстріл, а потім, дві групи ворога по 25-30 чоловік кожна, почали штурмові дії наших позицій. На одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями Збройних Сил, а на другій, – наші військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення. На жаль, серед наших військовослужбовців є втрати, – сказав Міністр оборони.

Полторак також додав, що ситуація в районі проведення АТО складна, але контрольована.

Нагадаємо, через ранкові обстріли проросійських бойовиків на Донбасі місто Авдіївка залишилося без електрики.

Внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.

Також під час ранкового обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки були поранені місцеві жителі. до лікарні був госпіталізований 40-річний чоловік, який отримав осколкові поранення спини, обличчя та правого стегна.

Раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.

Варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 01 2017 18:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat