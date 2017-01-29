Полторак розповів деталі про штурм Авдіївки

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив деталі ранкового штурму Авдіївки. Терористи розпочали обстріл вранці, а згодом дві групи бойовиків штурмували позиції.

Про це міністр заявив під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у львівському військовому шпиталі, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні угрупування почали обстріл, а потім, дві групи ворога по 25-30 чоловік кожна, почали штурмові дії наших позицій. На одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями Збройних Сил, а на другій, – наші військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення. На жаль, серед наших військовослужбовців є втрати, – сказав Міністр оборони.

Полторак також додав, що ситуація в районі проведення АТО складна, але контрольована.

Нагадаємо, через ранкові обстріли проросійських бойовиків на Донбасі місто Авдіївка залишилося без електрики.

Внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.

Також під час ранкового обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки були поранені місцеві жителі. до лікарні був госпіталізований 40-річний чоловік, який отримав осколкові поранення спини, обличчя та правого стегна.

Раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.

Варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.