Полторак розповів деталі про штурм Авдіївки
Про це міністр заявив під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у львівському військовому шпиталі, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
"Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні угрупування почали обстріл, а потім, дві групи ворога по 25-30 чоловік кожна, почали штурмові дії наших позицій. На одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями Збройних Сил, а на другій, – наші військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення. На жаль, серед наших військовослужбовців є втрати, – сказав Міністр оборони.
Полторак також додав, що ситуація в районі проведення АТО складна, але контрольована.
Нагадаємо, через ранкові обстріли проросійських бойовиків на Донбасі місто Авдіївка залишилося без електрики.
Внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.
Також під час ранкового обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки були поранені місцеві жителі. до лікарні був госпіталізований 40-річний чоловік, який отримав осколкові поранення спини, обличчя та правого стегна.
Раніше речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що в результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.
Варто додадти, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.
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