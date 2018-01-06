Апеляційний суд залишив під вартою Вишинського

У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли допомогти заарештованому

Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу для головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

1 червня Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства, - повідомилляє Громадське.

Вишинського затримали у Києві вранці 15 травня після обшуків в офісі "РИА Новости", а згодом доправили у Херсон на засідання суду. Його підозрюють у державній зраді.

17 травня 2018 року головреда "РИА Новости" Вишинського взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Москва вимагає звільнити Вишинського.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли допомогти заарештованому в Україні головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, але не пояснили як.

Таку заяву зробив заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Артем Кожин, передає ТАСС.

"Російська сторона завжди надає допомогу російським громадянам. Звісно, будемо діяти в рамках відповідних міжнародно-правових норм", - підкреслив дипломат.

Так він прокоментував звернення Вишинського до президента РФ Володимира Путіна з проханням вжити заходів для його якнайшвидшого звільнення.

"Ми дуже сподіваємося на відповідну реакцію профільних міжнародних структур", - додав Кожин.

Як повідомляв iPress.ua, головний редактор "РИА Новости" в Україні Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства.

Нагадаємо, підозрюваний у держзраді керівник інформагентства "РИА Новости-Україна" Кирило Вишинський визнав наявність у нього паспорта громадянина Російської Федерації.