Apple спростувала інформацію про прослуховування користувачів

За словами компанії, iPhone не записує аудіо під час очікування команд для Siri

Компанія Apple заявила про те, що iPhone не прослуховують розмови користувачів без їхнього відома і не дозволяють цього робити стороннім додаткам.

Заява компанії була зроблена у відповідь на запит членів комітету Палати представників Конгресу США з питань енергетики і торгівлі з вимогою пояснити чутки про прихований збір даних, повідомляє Reuters.

Листи з подібною вимогою були відправлені голові компанії Apple Тіму Куку і голові корпорації Alphabet Ларрі Пейджу. В інформації, яка зацікавила сенаторів, йшлося про те, що смартфони можуть збирати інформацію про користувачів в очікуванні команд "Окей, Google" або "Гей, Siri".

У листі, який було написано представниками Apple, йдеться про те, що iPhone не записує ніяких аудіофайлів в очікуванні команди для доступу до Siri, а сам голосовий помічник не передає нікому слова, які були використані користувачами. Відзначається також, що для запуску помічника необхідно активувати мікрофон і отримати підтвердження його активації.

Представники компанії відзначили, що видалили спірні додатки з App Store, проте вони відмовилися сказати, чи залишився у розробників доступ до цифрового магазину. При цьому, керівництво Alphabet не відповіло на запит сенаторів.

Нагадаємо, що 21 грудня Apple зізналася TechCrunch, що навмисно занижує швидкість роботи старих айфонів (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone SE) заради продовження терміну їх роботи.

Для того, щоб мінімізувати ризики, розробники у кожному оновленні знижують швидкість роботи старих айфонів, щоб їх акумулятори витримували наростаючу навантаження від нових додатків.

Згодом, Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone.