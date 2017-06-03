Арсеній Яценюк на Hard Talk: Не може бути жодних компромісів за рахунок суверенітету України

Відповідаючи на запитання стосовно можливості компромісів у питанні Криму для досягнення домовленостей, Арсеній Яценюк наголосив: "Компроміс за рахунок суверенітету й незалежності країни - це не компроміс. Це капітуляція, поразка".

"Компроміс за рахунок суверенітету й незалежності країни - це капітуляція. Єдине вирішення - аби Росія забралася з України", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв'ю програмі Hard Talk на каналі BBC під час візиту до Лондона.

"Це Росія розв'язала війну проти незалежної країни, намагається перемалювати кордони після Другої світової війни і несе загрозу Україні, НАТО й усім, які дотримуються цінностей демократії та свободи", - підкреслив він.

"Не може бути жодних компромісів за рахунок територіальної цілісності та суверенітету моєї країни. Єдине вирішення - аби Росія забралася з України", - наголосив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, що лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що проведенням фальшивих виборів у Донецьку і Луганську Путін хоче отримати право вето на майбутнє України.