Арсеній Яценюк на Hard Talk: Не може бути жодних компромісів за рахунок суверенітету України
"Компроміс за рахунок суверенітету й незалежності країни - це капітуляція. Єдине вирішення - аби Росія забралася з України", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв'ю програмі Hard Talk на каналі BBC під час візиту до Лондона.
"Це Росія розв'язала війну проти незалежної країни, намагається перемалювати кордони після Другої світової війни і несе загрозу Україні, НАТО й усім, які дотримуються цінностей демократії та свободи", - підкреслив він.
"Не може бути жодних компромісів за рахунок територіальної цілісності та суверенітету моєї країни. Єдине вирішення - аби Росія забралася з України", - наголосив лідер "Народного фронту".
Нагадаємо, що лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що проведенням фальшивих виборів у Донецьку і Луганську Путін хоче отримати право вето на майбутнє України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану