Арсеній Яценюк подав е-декларацію про доходи та витрати за 2016 рік

Арсеній Яценюк як Прем’єр-міністр України до квітня 2016 року згідно з законодавством подав електронну декларацію про доходи та видатки за минулий рік.

Загальна сума власного доходу Арсенія Яценюка за 2016 рік становила 2 223 883 гривень. У цю суму входить заробітна плата за час перебування на посаді ( 117 598 гривень), відсотки за банківськими депозитами: 5 201 гривня в "Ощадбанку", 37 252 гривень в "Райффайзен Банк Аваль", 1 463 832 гривень в ПАТ "Фортуна-Банк", а також дохід від надання майна в оренду 600 000 гривень.

Сукупний дохід дружини Арсенія Яценюка Терезії Яценюк за 2016 рік становив 1 396 757 гривень. У цю суму входить дохід від підприємницької діяльності (1 076 210 гривні) та відсотки за банківськими депозитами (320 547 гривень в ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк").

У декларації зазначено військові облігації на суму 100 192 гривні, які Арсеній Яценюк придбав у 2014 році.

Арсеній Яценюк та члени його сім’ї не мають нерухомості за кордоном, офшорних компаній та рахунків в іноземних банках та будь-яких інших активів, що не зазначені в декларації.

Як і раніше, він є власником земельної ділянки в Україні площею 3031 квадратних метрів (уточнено за даними Державного земельного кадастру), житлового будинку та гаража загальною площею 343,5 метрів квадратних, трьох квартир загальною площею 342 квадратні метри (дві в Києві та частка в квартирі у Чернівцях), садового будинку площею 114,5 квадратних метрів, машиномісця у Києві на 13,4 метра квадратні.

У декларації зазначається право Терезії Яценюк на безоплатне користування житловим приміщенням площею 185,2 метра квадратних, що належить на праві власності Гур Світлані Микитівні з 2004 року.

Крім того, Терезія Яценюк з метою здійснення підприємницької діяльності має право на користування нежитловим приміщенням площею 172,5 квадратних метри, що належить Яценюк Марії Григорівні з 2004 року.

У власності Арсенія Яценюка перебуває автомобіль Mercedes S 2010 року випуску.

У власності дружини - автомобіль Range Rover 2012 року випуску.

Арсеній Яценюк зазначив також, що на правах оренди користується автомобілем Toyota Sequoia 2010 року випуску.

Сума коштів на рахунках у банках в Арсенія Яценюка становить: 500 000 доларів США в "Ощадбанку", 64 703 доларів США в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", 3 578 885 гривень в ПАТ "Банк Форум", 486 909 доларів США в ПАТ "Фортуна-Банк", 590 147 гривень в ПАТ "Фортуна-Банк". Всі кошти, розміщені на рахунках у проблемних банках, залишилися в цих фінансових установах.

Розмір внесків до статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю «Чернівецький завод залізобетонних виробів на конструкцій» – 24 975 гривень (6,05% від загального капіталу).

На банківських рахунках Терезії Яценюк налічується: 139 358 доларів США в ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", залишок на картковому рахунку в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» 2 062 доларів США, на поточному рахунку ПАТ "Фортуна-Банк" 10 951 гривня.

Арсеній Яценюк задекларував 300 000 гривень та 475 000 доларів США готівкою. В його дружини – 130 тисяч гривень та 180 тисяч євро.

Арсеній Яценюк також задекларував рушницю комбіновану BLAZER, яка належить йому з 2011 року, колекцію з 10 картин, зібрану ним починаючи з 1995 року, колекцію українських та іноземних монет з не банківських та банківських металів, зібрану ним починаючи з 1996 року, годинник Breguet, два комплекти камінних годинників, бібліотеку зі стародруків та сучасних книг українського та іноземного видання різних авторів.

Також в декларації зазначені 5 наборів жіночих прикрас та годинник жіночий Winston, які належать Терезії Яценюк.

У розділі «Фінансові зобов’язання» Арсеній Яценюк зазначив попередній договір (опціон) 2013 року з Княжицькою Л. Ф. на придбання корпоративних прав на суму 3 788 700 гривень.

Серед нематеріальних активів Арсеній Яценюк зазначив авторське право на книгу "Банківська таємниця часів помаранчевої революції", а також право на наступні торгові марки чи комерційні найменування: "СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ", "СОЮЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ", СДС, "Фронт змін", ФЗ, ФП, АРСЕНІЙ, АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, БЛОК АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА, НОВИЙ КУРС, НОВЫЙ КУРС, ЗМІНИ МАЙБУТНЄ, ЗМІНИ СВОЄ МАЙБУТНЄ, ФРОНТ ЗМІН (графічні зображення).

Арсеній Яценюк із 1992 до 1997 року - президент юридичної фірми «ЮРЕК-ЛТД», м. Чернівці. Із 1998 до 2001 року – працював у банку "Аваль" і завершив кар’єру в приватному секторі заступником голови правління Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

Він заповнює декларацію про доходи з 2001 року, відколи перебуває на державній службі.