Артеменко запевняє, що американці самі вийшли на нього

Нардеп переконує, що йшлося про шляхи вирішення проблеми з Кримом

Нардеп Андрій Артеменко, якого Радикальна партія виключила зі своєї фракції, стверджує, що не передавав жодного плану у Білий дім, а був залучений США до перемовин з українського питання.

"Це взагалі американська ідея, американська кухня, американська газета, американське весілля. Я формально став консультантом", - заявив Артеменко, повідомляє "Українська правда".

Він зазначив, що ініціатива виходила саме від американської сторони.

"Це свідчить тільки про одне. Українське питання зараз перебуває на обговоренні. Визначаються люди в Адміністрації Трампа, яка будуть відповідати за Україну. Всі народні депутати, з яким ми обговорювали, спілкувалися останнім часом", - сказав Артеменко.

Водночас політик відмовився сказати, від кого саме у США він отримав пропозицію щодо переговорів. Так само він відмовився назвати, з ким ще американці вели аналогічні переговори, пообіцявши найближчим часом виступити на прес-конференції.

Також Артеменко відкинув звинувачення у проросійській позиції щодо Криму.

"Йшлося не про оренду Криму. Йшлося про шляхи вирішення проблеми. Обговорювались історичні приклади за Гонконгським сценарієм, за Панамським сценарієм", - запевнив він.

"Мова не йшла про офіційну заяву, про офіційний план", - додав Аременко.

Він підтвердив, що його виключили з фракції Радикальної партії і вимагають, щоб він склав мандат.

"Лідер фракції вимагає, щоб я поклав мандат, оскільки я зайшов як представник Радикальної партії. З іншого боку, я не є членом Радикальної партії, а тільки членом фракції. Тому тут є конфлікт інтересів", - зазначив він.

Водночас він запевнив, що зберіг хороші стосунки з колишніми колегами по фракції.

"Хочу спростувати обвинувачення, що в нас спаплюжились стосунки з фракцією і Олегом Валерійовичем. У нас пройшла конструктивна розмова", - сказав він.

"Головне, що ми потиснули один одному руки після того. З Ляшком та й з усіма решта. Вони позиціонують себе так, що вони не можуть пропустити інформаційний привід. І я розумію. Але з іншого боку, якщо замовчувати те, що відбувається в нас в державі. Що Мінський формат не працює. У світі є фактичний вакуум ініціатив, вакуум ідей, вакуум конкретних дій", - пояснив він.

Як відомо, 20 лютого Радикальна партія виключила нардепа Артеменка зі своєї фракції. Перед цим лідер партії Олег Ляшко засудив позицію Артеменка і заявив, що вимагає від нього скласти депутатський мандат.

Водночас нардеп Сергій Лещенко зазначив, що пропозицію здати окупований Крим в оренду Росії, яку висловив народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко, насправді сформулювали лідери Опозиційного блоку після консультацій з владою РФ.