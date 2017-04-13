Асад звинуватив Захід у загибелі сотень людей під час авіаудару по складу хімічної зброї ІДІЛ, - ОНОВЛЕНО

Сирійський режим Асада звинуватив міжнародну коаліцію в авіаударі по складах хімічної зброї терористів "Ісламської держави" в Дейр-Ез-Зорі.

В Дамаску запевняють, що в результаті загинули сотні людей, в тому числі мирні жителі, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Генштабу ЗС Сирії.

Авіаудар був нанесений в середу.

При цьому, сирійське агентство SANA інформує, що сотні людей отруїлися при ударі по складу хімзброї. Кількість загиблих не уточнюється.

Оновлення. Сили міжнародної коаліції не завдавали авіаударів по передмістю міста Дайр-ез-Заур на сході Сирії. Про це в четвер, 13 квітня, заявив представник коаліції, полковник ВПС США Джон Дорріан, інформує Reuters.

Коаліція заперечує проведення рейдів в цьому районі.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.