Асад звинуватив Захід у загибелі сотень людей під час авіаудару по складу хімічної зброї ІДІЛ, - ОНОВЛЕНО
В Дамаску запевняють, що в результаті загинули сотні людей, в тому числі мирні жителі, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Генштабу ЗС Сирії.
Авіаудар був нанесений в середу.
При цьому, сирійське агентство SANA інформує, що сотні людей отруїлися при ударі по складу хімзброї. Кількість загиблих не уточнюється.
Оновлення. Сили міжнародної коаліції не завдавали авіаударів по передмістю міста Дайр-ез-Заур на сході Сирії. Про це в четвер, 13 квітня, заявив представник коаліції, полковник ВПС США Джон Дорріан, інформує Reuters.
Коаліція заперечує проведення рейдів в цьому районі.
Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.
Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.
Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
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