США перехопили переговори сирійських військових, які готували хіматаку, - ЗМІ

У США впевнені, що Башар Асад несе відповідальність за хіматаку

Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

"Перехоплення були частиною негайного перегляду всіх розвідувальних даних в перші години після нападу, щоб підтвердити відповідальність за застосування хімічної зброї в атаці на північному заході Сирії, в результаті якої загинули щонайменше 70 людей", - повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Офіційні особи США заявили, що немає ніяких сумнівів, що сирійський президент Башар Асад несе відповідальність за атаку.

Чиновник підкреслив, що США не знали наперед, що відбудеться атака.

Повідомляється, США перехоплюють великий масив інформації в таких країнах як Сирія та Ірак. Матеріал часто не обробляється, проте якщо є конкретна подія, яка вимагає аналітики, то тоді проводиться аналіз для підтвердження певних даних.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.