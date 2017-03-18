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Астрономи помітили подвійну зоряну систему, – ВІДЕО

Центральна зірка знаходиться на фінальному етапі своєї еволюції
Європейська південна обсерваторія опублікувала зображення подвійної зоряної системи, яку зафіксував телескоп ALMA.
Астрономи помітили подвійну зоряну систему, – ВІДЕО Фото: gizmodo.com

Як повідомляє Gizmodo, незвичайна спіральна газова структура оточує вмираючий червоний гігант LL Пегаса.

Ця зірка розташована приблизно за 3,4 тис. світлових роки від Землі.

Зараз вона знаходиться на фінальному етапі своєї еволюції, коли зірки, перетворившись на червоних гігантів, починають скидати зовнішню газову оболонку, утворюючи планетарні туманності.

Така спіральна структура виникла через те, що LL Пегаса обертається навколо зірки-компаньйона.

"Через орбітальний рух з втратою маси червоного гіганта, холодний молекулярний газ, що становить вітер від цієї зірки, розкручується, немов бризки води, формуючи візерунок зі спіральних раковин", – розповів астроном і співавтор дослідження Марк Морріс.

Нагадаємо, NASA опублікувало перші знімки, зроблені погодним супутником GOES-16 за допомогою вбудованого детектора блискавок.

Учені NASA виявили сонячну систему за 40 світлових років від Землі з семи планет, на яких може бути життя.

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18 03 2017 22:00
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