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АТО: 16 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув

Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення
За минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.
АТО: 16 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув Фото: ukrinform.com

"Увечері ворог двічі і по декілька годин обстрілював з піхотного озброєння наші опорні пункти в Авдіївській промзоні. Українські бійці симетрично і жорстко відповідали противнику. Під час цього протистояння близько 21 години загинув один військовослужбовець сил АТО", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці доби під гранатометним вогнем ворога опинились цивільні будинки мирних мешканців околиць Авдіївки.
Крім того, увечері бойовики з великокаліберних кулеметів били у районі Опитного, Пісків та Зайцевого.
На Приморському напрямку удень окупанти випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри по житловому сектору селища Водяне.

Після 18 години під кулеметним вогнем найманців опинились позиції української армії біля Старогнатівки і Широкиного.

За минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. У відповідь військовослужбовці Збройних сил України 13 разів застосовували піхотне озброєння на ураження ворога.

Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, від опівночі штаб АТО зафіксував сім обстрілів позицій Збройних сил України, двоє військових отримали поранення.

Генеральний штаб повідомляє, що з початку проведення АТО бойові втрати ЗСУ становлять 10 710 військовослужбовців. Небойових втрат – на 65% менше.
 

 
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29 10 2017 11:26
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