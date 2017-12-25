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АТО: від опівночі на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу

Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними і новорічними святами
За інформацією штабу АТО, від початку доби 25 грудня станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу.
АТО: від опівночі на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу Фото: lb.ua

Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО, сьогоднішній день вперше після вступу в силу новорічно-різдвяного перемир’я пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.

"Підрозділи Збройних Сил України в районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей. Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними і новорічними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню", – зазначають у штабі.

Нагадаємо, минулої доби бойовики шість разів порушили режим тиші. Один український військовослужбовець зазнав поранення.

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25 12 2017 19:20
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