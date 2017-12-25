АТО: Бойовики порушують перемир’я, застосовуючи міномети

На Луганському напрямку ворог більше години вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО

Минулої доби російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення.

"Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська за темної пори доби не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення ЗСУ біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

Як зазначили у штабі, підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби 24 грудня незаконні збройні формування двічі обстрілювали позиції сил АТО на Донбасі.