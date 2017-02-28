Доба в АТО: 84 обстріли, одного військового поранено, - штаб

Протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.

"Російсько-окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку вперто продовжують порушувати Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, за даними штабу, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії загарбники обстрілювали Широкине. З мінометів калібрів 120- і 82-міліметри – Водяне, Гнутове, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, Водяному та Лебединському. Снайпер – по Талаківці.

На Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, Опитне, Авдіївку, шахту Бутівку, та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам’янці та Троїцькому.

На Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти відкривали вогонь по Новоолександрівці, Станиці-Луганській та Валуйському. Лобачеве обстрілював снайпер.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.