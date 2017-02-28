Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: 84 обстріли, одного військового поранено, - штаб

Бойовики вели вогонь з танка по Авдіївці
Протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.
Доба в АТО: 84 обстріли, одного військового поранено, - штаб Фото:112.ua

"Російсько-окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку вперто продовжують порушувати Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, за даними штабу, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії загарбники обстрілювали Широкине. З мінометів калібрів 120- і 82-міліметри – Водяне, Гнутове, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, Водяному та Лебединському. Снайпер – по Талаківці.

На Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, Опитне, Авдіївку, шахту Бутівку, та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам’янці та Троїцькому.

На Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти відкривали вогонь по Новоолександрівці, Станиці-Луганській та Валуйському. Лобачеве обстрілював снайпер.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2017 08:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.